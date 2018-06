Kritik an Frankreichs Umgang mit Flüchtlingen

Die Zurückweisung von Flüchtlingen durch Frankreich an der italienischen Grenze stößt auf scharfe Kritik: Die französische Menschenrechtskommission CNCDH warf der Regierung in Paris eine „Verletzung der Rechte“ der Menschen vor, wie aus einem heute von der Zeitung „La Croix“ veröffentlichten Bericht hervorgeht.

Die unabhängigen Regierungsberaterinnen und -berater äußern sich darin „zutiefst schockiert“ über die Zustände an der Grenze. Frankreich „missachtet das Gebot der Humanität und macht sich sogar zum Komplizen der tödlichen Wege“, die Flüchtlinge nehmen müssten, heißt es in dem Text weiter. Die systematische Abweisung von Menschen sei „außerhalb des Rechts“. Der Kommission zufolge schickte Frankreich im vergangenen Jahr rund 50.000 Menschen an der Grenze zu Italien zurück.

Daten geändert

Die Kommission forderte Frankreich auf, die provisorische Internierung von Flüchtlingen an der Grenze und die Zurückweisung von Minderjährigen unverzüglich zu beenden. Es habe Fälle gegeben, in denen Grenzbeamte Geburtsdaten auf den Formularen geändert hätten, heißt es in dem Bericht. Zudem sei bereits im Voraus angekreuzt gewesen, dass die Jugendlichen oder Kinder „sofort nach Italien zurückkehren“ wollten.

Paris kritisiert Washington

Frankreich kritisiert aber auch selbst, und zwar die USA und deren Umgang mit Migranten. Regierungssprecher Benjamin Griveaux nannte die Bilder von der Grenze zu Mexiko im TV-Sender France 2 „schockierend“. „Ich will nicht, dass in Europa so etwas geschieht wie in den USA“, betonte er. Europa und die USA hätten „nicht dasselbe Zivilisationsmodell“ und teilten „bestimmte Werte“ nicht, sagte Griveaux.

US-Justizminister Jeff Sessions und Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen hatten das Vorgehen verteidigt. Im Zuge der „Null-Toleranz“-Politik von US-Präsident Donald Trump werden alle Menschen festgenommen, die illegal die Grenze von Mexiko aus überqueren.

Da Kinder nicht mit ihren Eltern inhaftiert werden dürfen, werden die Familien getrennt. Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums waren zwischen 5. Mai und 9. Juni 2.342 Kinder betroffen.