EU-Gipfel will sich mit Asylzentren in Afrika befassen

Beim EU-Gipfel Ende Juni wollen sich die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten auch mit der Einrichtung von Flüchtlingszentren etwa in Nordafrika befassen. Das geht aus dem Entwurf einer Gipfelerklärung hervor, den die Nachrichtenagentur Reuters heute einsehen konnte.

Unterscheidung von Geflüchteten

In solchen Flüchtlingszentren solle zwischen Armutsflüchtlingen und solchen Geflüchteten unterschieden werden, die internationalen Schutz benötigten. Damit soll erreicht werden, dass sich weniger Menschen auf die Flucht nach Europa begeben. Der Entwurf enthält auch den Appell an alle Mitgliedsstaaten, die Weiterreise von bereits in der EU registrierten Schutzsuchenden in ein anderes EU-Land zu verhindern.

Diese Sekundärmigration zwischen den EU-Staaten gefährde das Asylsystem, heißt es in dem Entwurf der Erklärung. Die EU-Mitgliedsstaaten sollten alle erforderlichen gesetzlichen und behördlichen Maßnahmen ergreifen, um der Sekundärmigration zu begegnen und um eng zusammenzuarbeiten.

Tusk für Sammelpunkte

Eine Woche vor dem EU-Gipfel versucht unterdessen Ratschef Donald Tusk, den Asylstreit mit einem neuen Vorschlag zu schlichten: Aus Seenot gerettete Flüchtlinge sollen künftig zu zentralen Sammelpunkten gebracht werden, wo direkt über ihre Schutzbedürftigkeit entschieden werden soll. Das geht nach Informationen der dpa aus dem Entwurf der Gipfelerklärung hervor, die Tusk heute an die Mitgliedsstaaten übermittelte.

Hintergrund ist der Asylstreit in Deutschland, aber auch der Umgang mit dem Rettungsschiff „Aquarius“, das mehr als 600 Gerettete nicht nach Italien bringen durfte und bis nach Spanien weiterfahren musste. Tusk plädiert in dem Entwurf für einen „vorhersehbaren Rahmen“ für Menschen, die die Überfahrt nach Europa antreten und von Rettungsmissionen aufgenommen werden.

Die vorgeschlagenen Anlandepunkte sollten in enger Zusammenarbeit mit dem UNO-Flüchtlingshilfswerk und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) betrieben werden, heißt es in dem Entwurf. „Solche Plattformen sollten eine rasche Bearbeitung erlauben, um zwischen Wirtschaftsmigranten und jenen zu unterscheiden, die internationalen Schutzes bedürfen.“ Das neue Verfahren solle den Anreiz mindern, die gefährliche Überfahrt überhaupt anzutreten.