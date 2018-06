Ringo Starr: Wien-Besuch als Maler und Musiker

Der ehemalige Beatles-Drummer Ringo Starr eröffnet in Wien die Ausstellung „Peace and Love“ und tritt anschließend mit seiner „All Starr Band“ in der Stadthalle auf. Im Reisegepäck: eigene Kunstwerke und zahlreiche Beatles-Klassiker.

