„Könnte simpler Zufall gewesen sein“

Privatisierungen und Privates, Tatpläne und Masterpläne: Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/parteilos) hat am 41. Tag des BUWOG-Prozesses zu vielen Themen Stellung genommen. In einem stundenlangen Monolog verteidigte sich der Hauptangeklagte bestens vorbereitet gegen die Vorwürfe der Korruption und Geschenkannahme. Dass die beiden Angebote von der CA Immo und des Österreich-Konsortiums für die BUWOG so knapp beieinanderlagen, könnte „simpler Zufall gewesen sein“. Auch auf das „Schwiegermutter-Geld“ habe es einen „künstlichen Fokus“ gegeben. Er selbst sei Opfer einer medialen Hetzjagd, womöglich habe es einen „Masterplan“ seiner politischen Gegner gegeben.

