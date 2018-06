Formel 1: Red Bull setzt ab 2019 auf Honda

Nach zwölfjähriger Partnerschaft gehen Red Bull Racing und Motorenlieferant Renault nach Ende der Saison getrennte Wege. Wie das österreichisch-britische Formel-1-Team bekanntgab, wird in den Jahren 2019 und 2020 der Bolide mit einem Motor des japanischen Herstellers Honda fahren. „Dieses Agreement steht für den Start in eine neue aufregende Phase“, freute sich Red-Bull-Teamchef Christian Horner. Obwohl die Zusammenarbeit mit Renault vor allem in den letzten Jahren nicht störungsfrei war, bedankte sich Horner bei den Franzosen für „unglaubliche Momente“.

