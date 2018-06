Versuchte Kindesentziehung in Steiermark

Neuerlich ist es zu einer versuchten Kindesentziehung gekommen. Eine vermutlich psychisch kranke Frau wollte auf einem Spielplatz in Bruck/Mur in der Steiermark ein fremdes Kind mitnehmen. Ein ähnlicher Fall hatte sich vor Kurzem in Graz zugetragen.

