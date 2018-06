SPÖ-Chef Kern startete Tour durch Bezirke

SPÖ-Chef Christian Kern hat heute in Kalsdorf in der Steiermark seine österreichweite „Stadt.Land.Zukunft-Tour“ gestartet. In den nächsten eineinhalb Jahren wollen er und Geschäftsführer Max Lercher alle 94 Bezirke Österreichs besuchen.

