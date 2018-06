Sturms erste CL-Hürde heißt Ajax Amsterdam

Für Sturm Graz beginnt die Reise in die Gruppenphase der UEFA Champions League in Amsterdam. Wie die Auslosung heute im UEFA-Hauptquartier ergab, trifft Österreichs Vizemeister auf den niederländischen Topclub Ajax. Der Sieger des Duells erreicht die dritte Qualifikationsrunde, der Verlierer steigt in die dritte Qualirunde zur Europa League um.

