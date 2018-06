Einigung auf Gratismundhygiene für unter 18-Jährige

Österreichs Krankenkassen machen mit der Harmonisierung ihrer Leistungen weiter. Heute beschlossen sei ein drittes Paket, das mehr Psychotherapie, vor allem aber - als größter Brocken - die kassenfinanzierte Mundhygiene für Kinder und Jugendliche von zehn bis 18 Jahren bringt. Allein diese Sachleistung kostet die Kassen 30 Mio. Euro pro Jahr.

Schon ab 1. Juli 2018 sollen Minderjährige beim Zahnarzt einmal pro Jahr kostenlos eine professionelle Zahnreinigung erhalten. Den Anteil der von Karies betroffenen Minderjährigen wollen die Kassenvertreter damit von derzeit rund 50 Prozent auf unter zehn Prozent drücken, wie das etwa in Schweden und Finnland der Fall ist.

Mehr Zuschüsse für Therapien

In der Psychotherapie soll per 2020 der Sachleistungsanteil, also die gänzlich von der Kasse bezahlte Therapie, auf 50 Prozent steigen. Mehr Sachleistungen und höhere Kostenzuschüsse gibt es ab September auch in der Ergotherapie, der Physiotherapie und der Logopädie.

Ingrid Reischl, Chefin der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) und Vorsitzende der Trägerkonferenz, freute sich über den Beschluss. Dieser entspreche einem der größten Anliegen der Versicherten.