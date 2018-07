Bewegung, Lifestyle und Geschäftsmodell

Ein Leben in völliger Freiheit, fernab von gesellschaftlichen Zwängen und Nine-to-five-Jobs, dafür inmitten der Natur und mit einem Hauch von Abenteuer: Alles, was es dafür braucht, ist ein Wohnmobil - das zumindest suggeriert die selbst ernannte Vanlife-Bewegung. Aus dem Wunsch, nach dem Vorbild der Hippies ein einfaches Leben in der Natur zu führen, wurde jedoch schnell ein Lifestyle-Hype. Dieser schlägt sich nicht nur in den aktuellen Reisetrends nieder, sondern wurde für einige auch zu einem lukrativen Geschäftsmodell.

Lesen Sie mehr …