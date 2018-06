Sicherheitsrat fordert „volle Kooperation“ in BND-Affäre

Der Nationale Sicherheitsrat übt scharfe Kritik an den kolportierten umfassenden Spionageaktionen des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND) in Österreich: Ein „derartiges Verhalten“ durch einen befreundeten Nachbarstaat sei „deplatziert“, heißt es in einem Antrag, der heute von allen Fraktionen bis auf die Liste Pilz (LP) beschlossen worden ist. Man erwarte sich „volle Kooperation“ der deutschen Behörden.

Gemeinsamer Beschluss zu vollständiger Aufklärung

Das beratende Gremium, dem unter anderem die Regierungsspitze, sicherheitsrelevante Minister und alle im Hauptausschuss des Nationalrats vertretenen Parteien angehören, hat sich am Nachmittag im Kanzleramt mit den Vorwürfen befasst, wonach der BND zwischen 1999 und 2006 rund 2.000 Telefone und Faxe in Österreich ausspioniert haben soll, und zwar neben Regierungsstellen auch Vertreter der Zivilgesellschaft, Unternehmen sowie die in Wien ansässigen internationalen Organisationen.

Entsprechende Berichte gab es schon vor vier Jahren, doch sagte die österreichische Regierung, dass die damals eingeleiteten Ermittlungen wegen mangelnder Kooperation Deutschlands im Sand verlaufen seien. Das soll sich ändern: In einem gemeinsamen Beschluss, für den die grundsätzliche Vertraulichkeit des Gremiums aufgehoben wurde, empfiehlt der Nationale Sicherheitsrat der Bundesregierung, „umgehend auf eine vollständige Aufklärung durch die Bundesrepublik Deutschland zu drängen und um Kooperation der deutschen Behörden mit den österreichischen Ermittlungsbehörden zu ersuchen“.

„Verhalten deplatziert“

Zu den Vorwürfen hielt der Nationale Sicherheitsrat fest, man halte „ein derartiges Verhalten von einem Nachbar- und EU-Mitgliedsstaat, mit dem freundschaftliche Beziehungen gepflegt werden, für deplatziert“. Man gehe davon aus, „dass ein derartiges Verhalten von der Bundesrepublik Deutschland sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe unterbunden wurde“.

„Volle Aufklärung“ habe „höchste Priorität“, hieß es aus der ÖVP. Man habe sich klar positioniert, dass man die Vorgangsweise des BND verurteile, ergänzte Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ). Auch zwei Oppositionsparteien haben dem Antrag zugestimmt: Es sei wichtig, aufzuklären, ob es nun neue Informationen gebe, erklärte SPÖ-Verteidigungssprecher Rudolf Plessl gegenüber der APA. Das Parlament solle nun „umgehend“ Informationen über die Causa erhalten.

Beschluss ohne Stimmen der Liste Pilz

NEOS war bei dem Beschluss ebenfalls dabei, ist aber nicht ganz zufrieden, wie Sicherheitssprecherin Stephanie Krisper ausführte: Es müssten auch die Gesetze im Spionagebereich evaluiert werden, forderte sie.

Nicht mitgestimmt hat die Liste Pilz - weil die „Qualität des Antrags so schlecht“ sei, wie Peter Pilz meint. Es sei „bedauerlich“, dass niemand im Innenministerium und im Bundeskanzleramt eine Ahnung von der Causa habe.

Neue Heeresstruktur noch vertraulich

Ursprünglicher Anlass für die Sitzung des Sicherheitsrates war eine neue Heeresstruktur, die Kunasek implementieren will. Diese muss per Gesetz in diesem Gremium vorgestellt werden. Über diesen Punkt herrscht noch Vertraulichkeit. Geht alles nach Plan, soll die Reform durch den Ministerrat - danach wird auch die Öffentlichkeit informiert.