Japan besiegt bei Fußball-WM zehn Kolumbianer

Japan hat heute bei der Fußball-WM in Russland die nächste Überraschung abgeliefert und das höher eingeschätzte Kolumbien mit 2:1 besiegt. Zum Auftakt der Gruppe G in der Mordowia-Arena von Saransk spielte auch der Matchverlauf den Japanern in die Karten. Bereits nach wenigen Minuten lag Kolumbien durch einen Elfmeter nach dem ersten Ausschluss des Turniers mit 0:1 im Rückstand. Nach einem kuriosen Freistoßtreffer schöpfte Kolumbien nochmals Hoffnung, doch die Japaner nutzten ihre Überzahl optimal aus.

