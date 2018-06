Macron sagt Merkel Unterstützung in Asylstreit zu

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angesichts des Asylstreits mit der CSU Unterstützung für eine europäische Lösung zugesagt. Deutschland und Frankreich versicherten sich gegenseitig, dass bereits in der EU registrierte Flüchtlinge so schnell wie möglich in das Land zurückgeschickt werden können, in dem sie erstmals erfasst worden seien, sagte Macron heute nach einem Treffen mit Merkel in Meseberg bei Berlin.

Merkel weist Trump-Vorwurf zurück

Weiters wies Merkel die Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump zurück, dass Deutschland einen Anstieg an Kriminalität verzeichne. „Wir sehen dort eine leicht positive Entwicklung“, sagte sie. Man müsse noch mehr zur Kriminalitätsbekämpfung machen. „Aber das waren durchaus ermutigende Zahlen auf dem Weg weiterzuarbeiten, um Kriminalität zu reduzieren.“

Zuvor hatte US-Präsident Trump erneut einen Anstieg der deutschen Kriminalitätsrate behauptet. Er warf deutschen Behörden zudem ohne Angabe von Quellen vor, Daten zur Flüchtlingskriminalität zu unterschlagen.

Laut Polizeilicher Kriminalstatistik wurden 2017 in Deutschland 9,6 Prozent weniger erfasste Straftaten verübt. Rechnet man die rein ausländerrechtlichen Verstöße heraus, ergibt sich ein Minus von 5,1 Prozent. Der Anteil tatverdächtiger Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit hat sich im Vergleich zu 2016 von 40,4 auf 34,8 Prozent reduziert.

Macron und Merkel wollen Euro-Zone-Budget

Deutschland und Frankreich wollen zudem eine milliardenschwere Investitionsoffensive in Europa starten. Dazu soll ein Euro-Zone-Budget im Rahmen der bisherigen Haushaltstrukturen geschaffen werden, sagte Merkel. Die Mittel sollen für Investitionen verwendet werden, um die wirtschaftliche Annäherung der Euro-Staaten zu fördern, so die deutsche Kanzlerin. Eine Summe nannte sie nicht.

Macron nannte als Startjahr für das Euro-Zone-Budget 2021. Es solle sich aus nationalen Mitteln oder Steuereinnahmen speisen, Details wie zum Beispiel dessen Höhe werden in Verhandlungen geklärt werden.

Die Beratungen zur Reform der Euro-Zone seien der schwierigste Teil der Verhandlungen mit Frankreich gewesen, räumte Merkel ein. Sie bekräftigte ihren Willen, den Euro-Rettungsfonds ESM auszubauen und ihn als Letztabsicherung für den Bankenabwicklungsfonds SRF zu nutzen.