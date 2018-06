EVP-Vorsitzender fürchtet „Schlacht um Zusammenhalt“

Angesichts der zahlreichen Krisen, mit der die EU derzeit konfrontiert ist, und der Zugewinne populistischer Parteien in Europa erwartet der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament, Manfred Weber, eine „Schlacht um den Zusammenhalt in Europa“ bei der EU-Wahl im Herbst 2019. Die Migrationspolitik wird dabei das entscheidende Thema sein, so Weber heute vor Journalisten in Wien.

Die Migrationsfrage als „offene Wunde“ Europas habe eine „politische Sprengkraft, die höher ist als die Euro-Krise“, denn es gehe um Identität, Fairness und Lastenverteilung, warnte der Politiker der bayrischen CSU.

„Wenn es uns nicht gelingt, in diesem Jahr eine gemeinsame Antwort auf die Migrationsherausforderung zu geben, dann ist das eine Vorlage für die Links- und Rechtspopulisten bei der Europawahl“, sagte der Chef der EVP im Europaparlament, zu der auch die ÖVP gehört.

Karas: Europa am Scheideweg

Auch der Leiter der ÖVP-Delegation im EU-Parlament, Othmar Karas, sah Europa am Scheideweg zwischen Stärkung der europäischen Demokratie und einer Politik nationaler Sonderwege. Karas plädierte in dem Zusammenhang für weniger Einstimmigkeitsbeschlüsse in der EU. Durch das Einstimmigkeitsprinzip „bremsen wir uns und stärken dadurch die Populisten“, erklärte er.

Gleichzeitig zeigten sich sowohl Karas als auch Weber zuversichtlich, dass es zu einer Lösung in der Migrationsfrage kommen könne, denn die Vorschläge lägen „nach drei Jahren Diskussion“ bereits auf dem Tisch.

Zum umstrittenen Thema der Zurückweisungen bestimmter Asylsuchender an der deutschen Grenze sagte Weber, es müsse ein „partnerschaftlicher Weg“ gefunden werden. Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte die deutsche Bundespolizei zuvor angewiesen, ab sofort an der deutsch-österreichischen Grenze alle Menschen zurückzuweisen, gegen die ein „Einreise- und Aufenthaltsverbot“ besteht.