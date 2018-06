Kickl: „Dominoeffekt“ bei Zurückweisung von Flüchtingen

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) rechnet beim EU-Gipfel in der kommenden Woche nicht mehr mit einer Einigung in Sachen Flüchtlingsverteilung in Europa. Österreich werde sich deshalb während seines EU-Vorsitzes für einen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik einsetzen, sagte Kickl heute am Rande eines Innenministertreffens in Brüssel.

Kickl sprach von einer „Kopernikanischen Wende im Asylsystem“ und einer neuen Schwerpunktsetzung. „Der Außengrenzschutz muss ins Zentrum rücken, und mit dem Außengrenzschutz ist auch ein Wechsel im Asylsystem herzustellen.“

Asylanträge von Menschen außerhalb Europas sollen auch nur mehr außerhalb Europas möglich sein. Dafür brauche es Asylzentren und Flüchtlingscamps in Drittstaaten oder den Herkunftsregionen außerhalb der EU.

„Das gilt für den Brenner und für jede Außengrenze“

Zur aktuellen Asyldebatte in Deutschland sagte Kickl, dass - sollte Deutschland Flüchtlinge abweisen, die laut Dublin-Verordnung eigentlich bereits in einem anderen EU-Land registriert sein sollten - auch Österreich an seinen Grenzen verstärkt kontrollieren und zurückweisen werde.

„Das gilt für den Brenner und das gilt für jede Außengrenze, wo es notwendig erscheint“, meinte Kickl. „Dann entsteht der Druck anderswo, und wir haben einen Dominoeffekt, der letzten Endes dazu führen soll, dass an den Außengrenzen der Europäischen Union Schluss ist. Das ist ja ohnehin das, wo wir hin wollen und was die Herausforderung sein wird, die wir im österreichischen Vorsitz im zweiten Halbjahr vorantreiben.“ Eine Schließung des Brenners sei aber nicht geplant.

Dass Kickls vorgeschlagenes Modell im Grunde der restriktiven australischen Flüchtlingspolitik entspricht, bestritt Kickl nicht: „Ich habe in Luxemburg gesagt, dass Australia und Austria nicht allzu weit auseinander ist - nicht nur bei der Schreibweise und den Namen der beiden Staaten. Dieses Modell hat schon etwas. Ich glaube, dass das durchaus etwas ist, wo man sich orientieren sollte.“