40.000 Kücken bei Großbrand in Niederösterreich verendet

In Schwarzau am Steinfeld (Niederösterreich) ist heute Nachmittag der Stall eines Hühnerzuchtbetriebs in Vollbrand gestanden. In der 800 Quadratmeter großen Halle verendeten etwa 40.000 Kücken.

Mehr dazu in noe.ORF.at