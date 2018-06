Nina Simones Elternhaus wird zum nationalen Kulturgut

Der National Trust for Historic Preservation (NTHP) in den USA hat das Elternhaus der Jazz- und Blues-Sängerin Nina Simone vergangene Woche zum nationalen Kulturgut ernannt. Das berichtete die „New York Times“ („NYT“) gestern. Der NTHP wolle das baufällige Haus in Tryon, North Carolina, für 250.000 US-Dollar (216.000 Euro) sanieren.

Das Gebäude, in dem Simone als Kind gelebt hatte, sollte schon öfters renoviert werden. Frühere Investoren zogen ihre Angebote allerdings immer wieder zurück.

2016 wurde das Gebäude von vier afroamerikanischen Künstlern und Künstlerinnen gekauft. Sie starteten eine öffentlichkeitswirksame Kampagne, um Simones Erbe zu erhalten - mit Erfolg, denn so wurde auch der NTHP auf das Haus aufmerksam.

„Umgebung, die einst Simone zum Strahlen brachte“

Laut „NYT“ würden viele Unterstützer und Unterstützerinnen die Räumlichkeiten für die Nachbarschaft nutzen wollen, etwa im Rahmen eines Kunstprogramms „mit der Hoffnung, dass künftige Künstler und Künstlerinnen von derselben Umgebung inspiriert werden, die einst die junge Simone zum Strahlen gebracht hatte“, so die Zeitung.

Simone, die mit bürgerlichen Namen Eunice Kathleen Waymon hieß, wurde 1933 in Tryon geboren und starb 2003 in Frankreich. Ihr Erbe als Jazz- und Blues-Sängerin, Songwriterin und Pianistin wird weltweit hochgeschätzt. Außerdem war die Musikerin als Aktivistin in der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung tätig. Simone selbst vermied den Begriff Jazz, sie nannte ihre Musikrichtung Black Classical Music.