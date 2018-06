King Crimson gibt Jubiläumstour wegen „Brexit“ auf

Die englische Progressive-Rock-Band King Crimson hat wegen des „Brexit“ ihre Pläne für eine Europatournee zum 50-Jahre-Band-Jubiläum im nächsten Jahr aufgegeben. Das schrieb der Gitarrist und Bandleader Robert Fripp auf seiner Website. Der Grund für die Absage sei, dass es derzeit keine klaren Pläne für Arbeitsmigranten wie die Bandmitglieder gebe und nicht klar sei, ob Visa nötig seien.

„Die Formalitäten und die Bürokratie, Visa für alle acht Mitglieder von The Beast (King Crimsons Spitzname) plus für etwa zwölf Helfer in jedem Land zu arrangieren sind nicht praktikabel“, hieß es heute.

„‚Brexit‘ schadet Musikern“

Steve Bullock - ein früherer Verhandlungsführer der britischen Regierung bei der EU in Brüssel, der zum Tonmeister umgesattelt hat - kommentierte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: „Wie von der Musicians’ Union, Musikern und Technikern regelmäßig vorhergesagt, schadet der ‚Brexit‘ Musikern und bedroht einen wichtigen britischen Export.“

Fripp schreibt weiter in seinem Onlinetagebuch, dass sich die Aufmerksamkeit von King Crimson auf andere Orte der Welt richten werde.

Derzeit tourt die Band durch Europa unter dem Motto „Uncertain Times“ (Unsichere Zeiten, Anm.). Am 23. und 24. Juni treten King Crimson in der Wiener Stadthalle auf.