EU-Reform: Juncker stellt sich hinter Merkel und Macron

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich hinter die Reformvorschläge von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gestellt. „Ich bin sehr zufrieden mit dem deutsch-französischen Papier. Das erlaubt europäische Fortschritte“, sagte Juncker heute Abend zu Reuters.

Macron und Merkel hätten in vielen Bereichen die Vorschläge der EU-Kommission und von ihm selbst übernommen. „Ich glaube, das ist ein sehr ausbalancierter Vorschlag.“ Deshalb glaube er, dass der Inhalt der Erklärung in der EU konsensfähig sei.

„Wichtiger Beitrag zum Fortschritt“

Zur strittigen Frage eines neuen eigenen Euro-Zone-Budgets sagte Juncker, wenn man das Papier „millimetergenau“ lese, stelle man fest, dass nicht klar festgelegt sei, wo dieser Haushalt am Ende angesiedelt werde. Die Kommission hatte den EU-Haushalt vorgeschlagen, vor allem Macron will aber ein eigenes Budget der Euro-Zone.

Für die Kommission sei wichtig, dass sie mit Beihilfen helfen könne und es nun ein Instrument für Unterstützung bei asymmetrischen Schocks in Euro-Staaten geben solle. „Insgesamt gilt: Dies ist ein wichtiger Beitrag zum europäischen Fortschritt vielerorts“, sagte Juncker.

Asylstreit: Macron sagte Merkel Unterstützung zu

Macron sagte Merkel (CDU) angesichts des Asylstreits mit der CSU Unterstützung für eine europäische Lösung zu. Deutschland und Frankreich versicherten sich gegenseitig, dass bereits in der EU registrierte Flüchtlinge so schnell wie möglich in das Land zurückgeschickt werden können, in dem sie erstmals erfasst worden seien, sagte Macron nach einem Treffen mit Merkel in Meseberg bei Berlin.

„Bild“: CSU sauer auf Merkel

Parallel zum Asylstreit bahnt sich zwischen der CSU und Merkel laut einem Medienbericht auch Ärger wegen der europapolitischen Reformvereinbarungen mit Frankreich an. Die CSU-Spitze sei verärgert über die Ergebnisse des Treffens von Merkel mit Macron, berichtet die „Bild“-Zeitung (Mittwoch-Ausgabe).

Die bayrischen Christlich-Sozialen verlangten die Einberufung des Koalitionsausschusses. Besonders die Vereinbarung zur Schaffung eines begrenzten gemeinsamen Budgets für die Euro-Zone stoße auf Kritik.