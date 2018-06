EU-Firmen beklagen unfairen Wettbewerb in China

Trotz Chinas Versprechen, die eigene Wirtschaft öffnen zu wollen, sehen sich europäische Firmen in der Volksrepublik weiter stark benachteiligt. China bleibe „eine der restriktivsten Volkswirtschaften der Welt“, heißt es in einer heute vorgelegten Studie der Europäischen Handelskammer in Peking zur Stimmung der Mitglieder.

62 Prozent der befragten Unternehmen gaben laut Kammer an, sie hätten das Gefühl, dass chinesische Firmen in Europa besser behandelt würden als umgekehrt europäische Firmen in China. Neben weniger Beschränkungen hätten es chinesische Unternehmen zudem deutlich leichter, in Europa Übernahmen zu tätigen.

Die kontinuierliche Ungleichbehandlung sei auch deshalb alarmierend, da zugleich die technologische Aufholjagd der Chinesen voranschreite. 60 Prozent der befragten Firmen gaben an, dass sie ihre chinesischen Konkurrenten mittlerweile als genauso innovativ oder sogar innovativer wahrnehmen würden.