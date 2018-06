Suche nach Kompromiss vor Gipfel

Im europäischen Asylstreit versuchen die EU-Spitzen nun im Vorfeld des Gipfels der Staats- und Regierungschefs einen Kompromiss zu finden. Am Sondertreffen, das Kommissionschef Jean-Claude Juncker für Sonntag in Brüssel einberufen hat, werden neben der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch Kanzler Sebastian Kurz teilnehmen. Auch die Regierungschefs von Italien, Griechenland, Spanien, Malta und Bulgarien nehmen teil. In Berlin droht die Koalition an der Frage zu zerbrechen.

Lesen Sie mehr …