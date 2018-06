Einwanderung in OECD-Staaten ging zuletzt zurück

Die restriktivere Einwanderungspolitik vieler Industriestaaten macht sich bemerkbar: Im Vorjahr ist die Zahl der Einwanderer in den Staaten der Organisation für Wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit(OECD) erstmals seit 2011 gesunken.

Fünf Millionen Menschen ließen sich 2017 in den 35 Staaten nieder, das sind um fünf Prozent weniger als 2016, heißt im heute veröffentlichten „International Migration Outlook 2018“ der Organisation.

Grund dafür ist die „deutliche Reduktion in der Zahl der anerkannten Flüchtlinge“, schreibt die OECD. Andere Zuwanderungsarten seien stabil geblieben oder sogar gestiegen, hieß es etwa mit Blick auf die Personenfreizügigkeit innerhalb der Europäischen Union. Diese sei in allen EU-Staaten mit Ausnahme von Finnland, Frankreich und Schweden der „wichtigste Einwanderungskanal“.

Arbeitsmigration deutlich gestiegen

Die Zahl der Asylanträge sei nach den Rekordjahren 2015 und 2016 auf 1,23 Millionen zurückgefallen, aber immer noch „höher als in jedem Jahr vor 2015“. Die USA blieben auch im ersten Amtsjahr unter Präsident Donald Trump das OECD-Land mit den meisten Asylanträgen (330.000), gefolgt von Deutschland (198.000).

Erstmals legte die OECD in ihrem alljährlichen Bericht auch umfassende Zahlen zur temporären Arbeitsmigration vor. Es gab 4,2 Millionen Gastarbeiter in den OECD-Staaten, was einen Anstieg von elf Prozent bedeutet. Die größten Aufnahmeländer waren Polen (672.000 Gastarbeiter, hauptsächlich aus der Ukraine) sowie die USA (660.000, Hauptherkunftsland Indien), die Zahl der Auslandsstudierednen nahm um acht Prozent auf 3,3 Millionen zu.