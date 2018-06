Wichtige KZ-Studie nach 65 Jahren erstmals veröffentlicht

Wer in einem NS-Konzentrationslager mit einem anderen Häftling kooperiert hat, hatte größere Überlebenschancen: So lautete die These des US-Soziologen Elmer Luchterhand, die er 1953 aufgestellt hat. Erst jetzt, 65 Jahre danach, wird seine bahnbrechende Dissertation als Buch veröffentlicht – in der vieles enthalten ist, was erst Jahrzehnte später zum Standard in der Wissenschaft wurde.

