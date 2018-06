Studie: Flugverspätungen werden zunehmen

Schon jetzt zählen Flugverschiebungen und Verspätungen zum größten Ärgernis auf Reisen. In Zukunft müssen sich Passagiere und Passagierinnen auf noch längere Wartezeiten auf Flughäfen einstellen, so eine Studie der europäischen Flugsicherung Eurocontrol. Grund seien Kapazitätsprobleme. Es mangle an Landebahnen und an Flugzeugen.

