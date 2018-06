US-feindliche Souvenirs aus Nordkoreas Geschäften entfernt

In Nordkorea sind seit dem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Diktator Kim Jong Un antiamerikanische Mitbringsel aus den Souvenirgeschäften in dem demilitarisierten Grenzstreifen zwischen Süd- und Nordkorea verschwunden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Reiseleiter, die Touren in das abgeschottete Land anbieten.

Briefmarken, Postkarten und andere Gegenstände mit US-feindlichen Motiven seien „immer sehr beliebt“ gewesen, so ein Manager des chinesischen Reiseanbieters Koryo Tours, der für seine Nordkorea-Reisen bekannt ist. Jetzt seien aber „alle entfernt worden“. Dass die Souvenirs ohne Anweisung aus den Regalen verschwanden, halt er für unwahrscheinlich.

Signal nach Gipfel

Es handelt sich wohl um ein weiteres Signal nach dem betont amikalen Gipfel zwischen Trump und Kim Anfang Juni in Singapur, bei dem beide Seiten einen Vertrag zum Vorantreiben der Denuklearisierung Nordkoreas unterzeichnet hatte.

Trump hatte seitdem mehrmals die „großartige Chemie“ zwischen ihm und Kim gerühmt. Er könne Kim nun anrufen, das sei eine „sehr wichtige Sache“, sagte Trump. Zuvor hatte Trump die Menschenrechtsverbrechen der nordkoreanischen Führung relativiert. „Viele andere Leute haben einige wirklich schlimme Sachen gemacht, ich meine, ich könnte viele Länder durchgehen, wo viele schlimme Sachen gemacht wurden“, sagte er dem Fernsehsender Fox News.