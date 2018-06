„Üblich“, keine Belege zu nehmen

Nachdem er am Vortag im BUWOG-Prozess seine Sicht der Dinge erklärt hatte, hat Richterin Marion Hohenecker am Mittwoch mit der Befragung von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/parteilos) begonnen. Als Erstes auf dem Tapet: die 500.000 Euro in bar, die in mehreren Tranchen auf ein Konto eingezahlt wurden. Grasser bezeichnete es als durchaus üblich, dafür auch keine Belege genommen zu haben. Auch zur Konstruktion der Briefkastenfirma Ferint AG wurde Grasser befragt - die Idee sei von einem Mitarbeiter der Meinl Bank gekommen.

Lesen Sie mehr …