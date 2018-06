Fronten in Streit über Arbeitszeit bleiben verhärtet

Im Streit über die von der Regierung geplante Erweiterung der maximal erlaubten Arbeitszeit auf zwölf Stunden pro Tag zeigen sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter weiterhin unnachgiebig.

Die SPÖ macht die Pläne der Regierung zum Thema im Nationalrat. Die Partei hat gestern Abend eine Sondersitzung mit dem Titel „12-Stunden-Tag und 60-Stunden-Woche im Auftrag der ÖVP-Großspender - So nicht, Herr Bundeskanzler!“ beantragt.

Die Dringliche Anfrage wird sich an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) richten. Der Fristenlauf im Parlament sieht vor, dass die Sitzung spätestens am Freitag kommender Woche stattfinden muss.

AMS sieht positive Effekte

AMS-Vorstand Johannes Kopf erwartet von der Arbeitszeitflexibilisierung keine maßgeblichen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Vielmehr werde dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe gestärkt. „Und damit könnte es langfristig für den Wirtschaftsstandort sogar sozusagen positive Effekte geben“, so der AMS-Vorstand.

Österreich stehe im internationalen Wettbewerb, wodurch die Flexibilität der Betriebe in der Bearbeitung von Aufträgen immer wichtiger werde. Möglicherweise würden nun Aufträge abgearbeitet, die zuvor noch abgelehnt wurden.

IV gegen ÖGB und AK

Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung (IV), betonte heute neuerlich, dass auch künftig in Summe nicht mehr gearbeitet werde. ÖGB und Arbeiterkammer sprechen von Lohnraub und sehen die Gesundheit der Arbeitnehmer in Gefahr. Umstritten ist etwa, ob Arbeitnehmer mit Gleitzeitverträgen bei einer Verlängerung auf zwölf Arbeitsstunden pro Tag um ihre Überstundenzuschläge umfallen.

IV-Präsident Kapsch bekräftige heute per Aussendung, dass auch nach nochmaliger Analyse des vorliegenden Initiativantrages „der Beibehaltung des gegenwärtigen Überstundenreglements bei Gleitzeit eindeutig nichts entgegensteht“.

Nach Ansicht von AK-Präsidentin Renate Anderl erzählen die Arbeitgebervertreter allerdings „Märchen“, von „Freiwilligkeit“ könne beim neuen Gesetz zum Zwölfstundentag keine Rede sein. Der ÖGB kündigte an, mit allen zur Verfügung stehenden legalen Mitteln gegen den Zwölfstundentag und die 60-Stunden-Woche vorzugehen. Man wolle „ab sofort“ Betriebsrätekonferenzen und Betriebsversammlungen in allen Bundesländern abhalten.

NEOS lädt zu Gipfel

NEOS sieht im Vorschlag der Regierung ein „Husch-Pfusch-Gesetz“, das „grobe Mängel hat“. ÖVP und FPÖ sollten „runter vom hohen Ross“, die SPÖ wiederum ihre „Panikmache“ einstellen, damit man gemeinsam zu einer vernünftigen Lösung komme, forderte NEOS-Chef Matthias Strolz. Die Oppositionspartei lud alle Sozial- und Wirtschaftssprecher zu einem Gipfel am 27. Juni nach dem Sozialausschuss, so Strolz, der NEOS als „Vermittler“ ansieht.

Kurz ruft zu Sachlichkeit auf

Kurz rief indirekt zur Abrüstung der Worte auf. Bei einer Pressekonferenz in Linz „appellierte“ der ÖVP-Obmann an Sozialpartner und Interessenvertreter, „möglichst sachlich zu agieren“. Es sei weder angebracht, Jubelchöre noch Angst zu verbreiten, die so nicht gerechtfertigt sei.

Das Thema verfolgte die Regierung auch auf anderer Ebene bis nach Linz, wo heute der Ministerrat stattfand. Bei der gemeinsamen Abreise von Wien erwartete eine Gruppe von Gewerkschaftern die Regierungsmitglieder auf dem Bahnsteig und protestierte gegen die Arbeitszeitreform.