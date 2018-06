Österreich bei Heimarbeit auf Platz vier in EU

In der EU haben 2017 fünf Prozent der Beschäftigten von zu Hause gearbeitet. Der Anteil der Heimarbeit lag dabei in den Niederlanden mit 13,7 Prozent am höchsten. Bulgarien war mit nur 0,3 Prozent Letzter.

