Europol-Terrorismusbericht: Mehr Angriffe, weniger Opfer

Gute und schlechte Nachrichten hat die EU-Polizeiagentur Europol in ihrem neuen Terrorismus-Situations- und -Trendbericht (TE-SAT 2018): So ist die Zahl der Terrorattacken 2017 um 45 Prozent gegenüber 2016 gestiegen. Gleichzeitig gab es weniger als halb so viele Tote, erläuterten die neue Europol-Direktorin Catherine de Bolle und Manuel Navarrete, Chef des European Counter Terrorism Centre (ECTC).

Der Bericht wurde heute veröffentlicht und in Den Haag präsentiert. Die Daten darin beziehen sich durchgehend auf durchgeführte, vereitelte und gescheiterte Angriffe. Laut Bericht stieg diese Zahl von 142 im Jahr 2016 auf 205. Dabei kamen im Vorjahr 68 Menschen ums Leben, 844 wurden verletzt. 2016 waren es 142 Tote, aber mehr als die Hälfte weniger Verletzte, nämlich 379.

Zwei Drittel der Attacken von Separatisten

62 der 68 Toten im Jahr 2017 gingen auf das Konto von Dschihadisten, die aber nur für 16 Prozent aller Anschläge verantwortlich gemacht wurden. Für rund zwei Drittel der tatsächlich durchgeführten, gescheiterten oder verhinderten Attacken waren Separatisten verantwortlich.

Die weitaus meisten versuchten oder tatsächlich durchgeführten Angriffe verzeichnete erneut Großbritannien mit 107, gefolgt von Frankreich (54), Spanien (16), Italien (14) und Griechenland (8). Belgien und Deutschland registrierten jeweils zwei Angriffe, Finnland und Schweden je einen.

Europol zufolge wurden im Vorjahr in den EU-Mitgliedsstaaten 975 Terrorverdächtige gefasst, 48 davon in Österreich. Das Niveau der Festnahmen blieb damit in etwa gleich wie 2016, als 1.002 Verdächtige gefasst wurden.