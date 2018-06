Causa Telekom Austria kommt dazu

Der BUWOG-Prozess wird ausgeweitet, das hat Richterin Marion Hohenecker am Mittwoch überraschend bekanntgegeben. Zusätzlich zu den bereits bekannten Vorwürfen kommen nun auch die Affäre um mögliches Schwarzgeld der Telekom Austria und der Verdacht auf Parteienfinanzierung. Angeklagt sind dabei die Lobbyisten Peter Hochegger und Walter Meischberger. Unterdessen befragte Hohenecker Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/parteilos). So ging sie etwa Grassers Terminkalender inklusive Treffen in Luxuslokalen durch. Doch Grasser besuchte auch die Kantine in seinem Ministerium.

