Fußball-WM: Stand bei Uruguay - Saudi-Arabien

In Gruppe A treffen in Rostow am Don Uruguay und Saudi-Arabien aufeinander. Die „Urus“ können mit einem Sieg das Achtelfinal-Ticket buchen und Gastgeber Russland gleich mit in die Runde der besten 16 nehmen. Für Saudi-Arabien ist die Partie bereits ein Spiel der letzten Chance.

Stand in sport.ORF.at/fußball