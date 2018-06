WKÖ wirbt für Humanenergetiker

Nach dem viel kritisierten Video der Wirtschaftskammer (WKÖ) zum Zwölfstundentag sorgt nun auch eine Werbekampagne für die Berufssparte der Humanenergetiker für Wirbel. Unter dem Slogan „Finde deine Energie“ wirbt diese seit Montag in einer österreichweiten Kampagne für sich. In zwei Sujets sind ein „Mann und eine Frau, die dank Humanenergetik ihr erschöpftes Ich hinter sich lassen“ zu sehen, wie es in einer Aussendung der Sparte heißt.

„Vorurteilen mit Fakten begegnen“

Man wolle damit „in den Dialog mit Österreich treten und Klischees und Vorurteilen zum Thema Energetik mit Fakten begegnen“. Die Sparte wolle über die Qualitätssicherung und die Methoden - angeführt werden auf der Homepage unter anderem Blütenessenzen, Edelsteine, Düfte wie auch Energiearbeit in der Aura - informieren.

Ein Zusammenhang mit dem „falschen Energetiker“ vom Krankenhaus Nord bestehe nicht, die Kampagne sei bereits länger geplant. Im vergangenen November hatte ein 95.000-Euro-Auftrag für eine „energetische Reinigung“ des Spitals für Aufregung gesorgt.

Heftige Kritik an Gute-Laune-Lied

Am Montag war die WKÖ aufgrund ihres Werbespots zum Zwölfstundentag Opfer eines Shitstorms geworden. „Willkommen in der neuen Welt der Arbeit“ heißt das auf YouTube veröffentliche Gute-Laune-Lied, in dem die von der ÖVP-FPÖ-Regierung geplante flexible Arbeitszeitgestaltung gelobt wird und die Ausweitung der Höchstarbeitszeit als etwas Gutes für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dargestellt wird.

Im Internet löste das laut WKÖ insgesamt 58.000 Euro teure Imagevideo einen Sturm der Kritik aus. Bei über 235.000 Aufrufen bis heute Nachmittag wurde das Video 313-mal positiv und 12.741-mal negativ bewertet. Die geplanten TV-Spots zum Zwölfstundentag wurden mittlerweile gestoppt.