Klassikplattform fidelio weitet ihr Programm aus

Eine große Ausweitung des Programms verspricht die gemeinsame Klassikplattform von ORF und Unitel Klassik fidelio für die zweite Hälfte 2018. 200 Stunden neues Programm werden gerade rund um die Festivals des Sommers neu produziert, kündigte Unitel-Geschälftsführer Jan Mojto bei der Präsentation der Programmhighlights 2018 in Wien an. Schwerpunkte werden von den Salzburger Festspielen über Grafenegg bis hin zu Produktionen aus Aix und Paris bilden.

Mojto erinnert an die Fortführung der Serie des „Young Peoples Concert“ des Jahresjubilars Leonard Bernstein. Die von Bernstein ins Leben gerufene Serie habe sehr viele junge Leute, die heute im Musikgeschäft tätig seien, für die Klassik begeistert. „Kent Nagano hat so auf dem Bauernhof in Kalifornien, wo er aufgewachsen ist, die Klassik entdeckt“, so Mojto. Diese Begeisterung können gerade digitale Plattformen wie fidelio weitertragen.

„Wichtige Plattform im digitalen Bereich“

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz lobte fidelio als „schnellstwachsende Klassikplattform Mitteleuropas“ und sieht in dem Projekt ein "gutes Beispiel für die im Moment gepflogenen Allianzen zwischen Öffentlich-Rechtlichen und Privaten, „um sich im digitalen Bereich zu behaupten und nicht von den Netflixes und Googles niedergewälzt zu werden“.

Fidelio-Geschäftsführer Georg Hainzl betonte die nötigen Ausweitungen des Angebots für neue Publikumsschichten. Mehr Content zu den Hintergründen großer Produktionen vor den Bezahlschranken und eine starke Präsenz in den Sozialen Netzwerken sei dabei ein entscheidender Anker.