Reliquie von Papst Clemens in London aus Müll gerettet

In einer feierlichen Zeremonie ist eine Knochenreliquie des heiligen Papstes Clemens an die katholische Kirche von England übergeben worden. Diese war im vergangenen Jahr in London im Müll von Haushaltsauflösungen entdeckt worden.

