Papst verurteilt US-Migrationspolitik

US-Präsident Donald Trump hat ein rasches Ende der Trennungen von Migrantenfamilien an der Grenze zu Mexiko angekündigt. Er werde „in Kürze“ eine entsprechende Exekutivanordnung unterzeichnen, sagte Trump am Mittwoch in Washington. Er präzisierte damit vorherige Angaben, wonach er zum Stopp der umstrittenen Praxis „etwas unterzeichnen“ wolle. Zuvor hatten mehrere Politiker und Politikerinnen die Familientrennungen scharf kritisiert. Auch Papst Franziskus verurteilte die US-Migrationspolitik.

