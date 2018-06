Trump will Familientrennungen beenden

US-Präsident Donald Trump hat ein rasches Ende der Trennungen von Migrantenfamilien an der Grenze zu Mexiko angekündigt. Er werde „in Kürze“ eine entsprechende Exekutivanordnung unterzeichnen, sagte Trump heute in Washington. „Wir haben Mitgefühl“, sagte der Präsident zu den Familientrennungen, mit denen seine Regierung vor Monaten begonnen hatte.

Angesichts der schweren Kritik auch aus konservativen Kreisen an der rigorosen Praxis vollzog der Präsident damit eine Kurswende. In den vergangenen Tagen hatte er noch argumentiert, seine Regierung sei durch die Gesetzeslage dazu verpflichtet, illegal ins Land kommenden Migranten ihre Kinder wegzunehmen, um diese in Heimen unterzubringen.