Flüchtlingsfrage: Schaltung zu Vizekanzler Strache

Bayern und Österreich haben sich heute abgesprochen, in Rom sind Vizekanzler Strache und Innenminister Kickl beim italienischen Innenminister Matteo Salvini von der Lega Nord zu Gast, der keinen Zweifel daran lässt, dass jetzt in der Flüchtlingsfrage die Zeit für mehr Härte gekommen ist. Dazu wird Vizekanzler Strache aus Rom ins ZIB2-Studio geschaltet.

Grasser und das Bargeld

Heute und in den nächsten Tagen steht Ex-Finanzminister Karl Heinz Grasser beim BUWOG-Prozess im Mittelpunkt. Erstmals wird er von der Richterin befragt, unter anderem zu den 500.000 Euro in bar, die in mehreren Tranchen auf ein Konto eingezahlt wurden - das mittlerweile berühmte „Schwiegermuttergeld“.

Die Tage danach

Unter „Panama-Papers“ wurden vor mehr als 2 Jahren, im April 2016, in mehr als 70 Ländern gleichzeitig die Recherchen zu den zwielichtigen Offshore-Firmen in Steueroasen veröffentlicht. Neue Unterlagen bieten jetzt einen Einblick, was in der betroffenen Anwaltskanzlei „Mossack Fonseca“ in den turbulenten Tagen danach passiert ist.

Hitlers Sonderauftrag Ostmark

Wenn es um Führertreue und Fanatismus ging, so neigte Adolf Hitler dazu, seinen Landsleuten zu misstrauen. Aber in Sachen Kunst blieb Österreich, das er höchstpersönlich von der Landkarte getilgt hatte, seine erste Wahl. Nachzulesen ist das in dem Buch „Hitlers Sonderauftrag Ostmark“, das heute Abend präsentiert wurde. Die Kunsthistorikerin Birgit Schwarz schildert darin, wie Wien zur Drehscheibe des nationalsozialistischen Kunstraubs wurde.

