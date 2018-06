EU will auf Minigipfel Flüchtlingsweiterzug stoppen

Die EU-Kommission will auf dem Flüchtlingsgipfel den in Deutschland kontrovers diskutierten Weiterzug von Flüchtlingen durch die EU-Länder stoppen. Flüchtlinge hätten kein Recht, für den Asylantrag aus den EU-Staaten ein Land auszuwählen, das sie bevorzugten, hieß es heute in einem Reuters vorliegenden Entwurf der Gipfelerklärung.

Mehr dazu in EU unter Zugzwang

Dem unkontrollierten Ortswechsel von Asylbewerbern solle durch neue Einrichtungen vorgebeugt werden. Gleichzeitig sollen ihre Anträge auf Schutz gleich nach der Ankunft bearbeitet werden. Bei einer Ablehnung sollen Ausweisungen durchgesetzt werden. Gleichzeitig soll die EU-Grenzschutztruppe Frontex auf 10.000 Beamte aufgestockt werden.

Treffen mehrerer Staatschefs

Unter dem Eindruck verhärteter Fronten zwischen CDU und CSU kommt auf europäischer Ebene Bewegung in den Streit über die Flüchtlingspolitik. Bei einem informellen Treffen mehrerer Staats- und Regierungschefs in Brüssel am Sonntag solle über mögliche Lösungen für die Aufnahme der Menschen gesprochen werden. An dem Treffen nehmen neben Deutschland unter anderem auch Frankreich, Italien und Österreich teil.

Zu dem Treffen werden Kommissionskreisen zufolge auch Vertreter Spaniens, Griechenlands, Bulgariens und Maltas nach Brüssel reisen. Denkbar wäre, dass bei den Gesprächen das italienisch-französische Abkommen zum Umgang mit Flüchtlingen an der gemeinsamen Grenze eine Rolle spielen könnte. Das könnte eine Blaupause für bilaterale Abkommen sein. Viele EU-Politiker wollen jedoch auch eine gesamteuropäische Lösung nicht aus dem Auge verlieren. Eine Einigung scheint angesichts teils weit auseinanderliegender Positionen aber unwahrscheinlich.