Strache: „Paradigmenwechsel“ bei EU-Asylpolitik möglich

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) sieht eine „Chance zum Paradigmenwechsel“ auf europäischer Ebene in Sachen Sicherung der Außengrenzen und Abwendung der illegalen Migration gekommen. In Europa bestehe jetzt die Möglichkeit, Lösungen für die „falsche Einladungspolitik“ der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu finden, so Strache heute in Rom.

Die Chance sehe er unter anderem durch den Regierungswechsel in Italien gekommen. „Wichtig ist uns der Schutz der EU-Außengrenze zur Stärkung der Sicherheit und zur Gewährleistung der Reisefreiheit im Schengen-Raum. Wir wollen das Vertrauen der Bürger zurückgewinnen, das massiv verspielt wurde“, sagte Strache bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem italienischen Innenminister Matteo Salvini (Lega) und seinem Amtskollegen Herbert Kickl (FPÖ). Salvini sieht Österreichs EU-Ratspräsidentschaft als Gelegenheit für Wandel.

Mehr Personal für Frontex gefordert

Strache forderte, die EU-Grenzschutzbehörde Frontex solle mit mehr Personal ausgebaut werden und das politische Mandat erhalten, in Europa keine illegale Migration mehr zuzulassen. „Illegale Migrationsrouten sollen zur Verhinderung von Schlepperei und Menschenhandel geschlossen werden“, so der Vizekanzler.

Europa müsse laut Strache eine klare Botschaft aussenden. „Wir müssen den Menschen klarmachen, dass es sinnlos ist, über illegale Wege nach Europa zu gelangen, da man so kein Asyl erhält. So stellen wir das Geschäft der Schleppermafia ab, so wird es auch keine Toten im Mittelmeer mehr geben“, sagte Strache.

Strache: Mehr in Afrika investieren

Die EU müsse sich an Australiens Migrationspolitik ein Beispiel nehmen. „Australien hat es vorgezeigt: Wer illegal den europäischen Boden erreicht, soll keine Möglichkeit mehr haben, einen Asylantrag einzureichen“, sagte Strache.

Die EU müsse außerdem in Afrika investieren, um dem Kontinent Zukunftsperspektiven zu ermöglichen. Bis 2050 werde Afrika 2,5 Milliarden Menschen zählen. Die Gefahr einer „Abwanderung biblischen Ausmaßes“ bestehe, sollten keine Investitionen für Afrika getätigt werden, sagte Strache.