US-Präsident Trump wird die Queen treffen

Erstmals wird US-Präsident Donald Trump im Juli Königin Elizabeth II. treffen. Das sagte der US-Botschafter in London, Woody Johnson, heute dem Nachrichtensender Sky News. Es handelt sich nicht um einen offiziellen, pompösen Staatsbesuch, zu dem unter anderem eine Kutschfahrt mit der Queen gehören würde.

Weder Downing Street noch der Buckingham-Palast wollten sich dazu äußern. Das Weiße Haus reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage.

Trump kommt nach London

Trump kommt am 13. Juli zu dem eintägigen Arbeitsbesuch nach Großbritannien und wird mit Premierministerin Theresa May sprechen. Es ist sein erster Aufenthalt als US-Präsident in dem Land. Wo das Treffen genau stattfinden wird, ist noch nicht bekanntgegeben worden. Trump-Gegner kündigten große Proteste an.

May hatte Trump nach dessen Amtsantritt im Jänner 2017 besucht und die Einladung zu einem Staatsbesuch im Namen der Queen ausgesprochen. Das stieß auf heftigen Widerstand in Großbritannien. Knapp 1,9 Millionen Menschen unterzeichneten eine Petition, um den Besuch herabzustufen, weil er „die Queen in Verlegenheit bringen würde“.