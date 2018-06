Strache hofft auf „Paradigmenwechsel“

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker strebt beim Sondertreffen am Sonntag ein schärferes Vorgehen gegen Asylbewerber und Asylwerberinnen an, die zwischen den EU-Staaten weiterreisen. „Wir werden einen flexiblen gemeinsamen Rücknahmemechanismus nahe an den Binnengrenzen einrichten“, hieß es laut „Süddeutscher Zeitung“ (Donnerstag-Ausgabe) in einem Entwurf der Gipfelerklärung. Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hofft nun auf einen „Paradigmenwechsel“.

