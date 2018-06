Uruguay im Schongang im WM-Achtelfinale

Nach dem zweiten Spieltag der Gruppe A stehen die ersten Achtelfinalisten der Fußball-WM 2018 fest. Uruguay setzte sich gestern in Rostow am Don im Schongang gegen Saudi-Arabien durch und buchte damit das Ticket für die Runde der besten 16. Mit ihrem Erfolg nahmen die Südamerikaner auch Gastgeber Russland ins Achtelfinale mit. In einer schwachen Partie wurde ein Patzer des saudischen Tormannes zur Schlüsselszene.

Mehr dazu in sport.ORF.at