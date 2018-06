„Niemand wird mehr arbeiten“

Die umstrittenen Pläne zur Ausweitung der Höchstarbeitszeit sorgen anhaltend für Aufregung, die ÖVP-FPÖ-Regierung hat derzeit einiges an Erklärungsbedarf. Auch aus den Reihen der Freiheitlichen kam teils harte Kritik, am Mittwoch reagierte schließlich Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Man könne die Pläne „optimieren“ und „gerne“ den Begriff „Freiwilligkeit“ ins Gesetz schreiben, sagte er in der ZIB2. Die Proteste führte er aber maßgeblich auf „Panikmache“ und „Fehlinterpretation“ zurück. Strache sagte: „Niemand wird mehr arbeiten.“

