Paul McCartney kündigt erstes Album seit fünf Jahren an

Paul McCartney hat sein erstes neues Album seit fünf Jahren angekündigt. „Das neue Album ‚Egypt Station‘ kommt am 7. September mit den Singles ‚I Don’t Know‘ und ‚Come On To Me‘ heraus“, schrieb der Ex-Beatle gestern auf Instagram. Dazu postete er ein Foto eines selbst gemalten farbenfrohen Bildes. Es zeigt die Pyramiden von Giseh, mehrere Sonnensymbole und Tiere.

Reuters/Diego Vara

„Mir gefallen die Worte ‚Egypt Station‘. Es hat mich an die Alben erinnert, die wir früher einmal gemacht haben“, so der 76-Jährige. Jeder Song auf dem Album sei wie ein eigener Haltepunkt. „Ich betrachte es als einen Traumort, von dem die Musik ausgeht.“

Das Album, auf dem 14 Songs sein sollen, wurde "zwischen Los Angeles, London und Sussex aufgenommen", so McCartney. Die beiden Singles „I Don’t Know“ und „Come On To Me“ stellte er außerdem als Lyric-Videos online. Sein letztes Soloalbum „New“ hatte McCartney 2013 herausgebracht.