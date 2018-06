Italiens Innenminister Salvini legt in Asylstreit nach

Der italienische Innenminister Matteo Salvini verschärft seinen Konfrontationskurs im Asylstreit. Sollte Italiens Regierungschef Giuseppe Conte am Sonntag nach Brüssel fahren, um einen Entwurf zu unterschreiben, der von Deutschland und Frankreich vorbereitet wurde, „tut der Premier gut daran, die Reisekosten zu sparen“, twitterte der Chef der rechtspopulistischen Lega in der Nacht auf heute.

APA/AFP/Andreas Solaro

In einem Interview mit dem Fernsehsender RAI sagte er, dass Italien einen Plan zum Schutz der europäischen Außengrenzen vorlegen werde. Italien sei nicht bereit, einen schon von Frankreich und Deutschland bestimmten Plan zur Reform der EU-Regeln „passiv“ zu akzeptieren.

„Entweder gibt es einen sinnvollen Vorschlag zur Verteidigung der Grenzen, oder wir wehren uns dagegen“, sagte Salvini, der tags zuvor Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Innenminister Herbert Kickl (beide FPÖ) getroffen hatte.

Salvini drohte mit einer Kürzung der italienischen EU-Beiträge, sollte es in Brüssel zu keinem Wechsel in der Migrationspolitik kommen. „Wir vertrauen der Vernunft der europäischen Kollegen. Wir wollen nicht, dass es dazu kommt, dass die italienischen EU-Beiträge neu bestimmt werden müssen“, so Salvini.