Fußball-WM: Spanien zwingt Iran in die Knie

Spanien hat bei der Fußball-WM in Russland am zweiten Spieltag der Gruppe B mit Portugal Schritt gehalten. Wenige Stunden nach dem 1:0 von Cristiano Ronaldo und Co. über Marokko zwang auch der Weltmeister von 2010 gestern Abend den Iran mit dem gleichen Ergebnis in die Knie. Diego Costa knackte mit etwas Glück den Abwehrriegel der Iraner, die erst in Rückstand in die Offensive gingen - und beinahe auch belohnt wurden.

Mehr dazu in sport.ORF.at