216.000 Euro Kryptogeld bei Überfall erbeutet

Ein Paar mit einem Baby ist am Dienstag in seiner Wohnung in Wels in Oberösterreich Opfer eines Überfalls geworden. Vier Täter schlugen, knebelten und fesselten den Mann und die Frau und erbeuteten 250.000 Dollar (ca. 216.000 Euro) in Kryptowährung.

