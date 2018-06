Dieselaffäre und Handelskonflikte belasten Daimler

Internationale Handelskonflikte und die Dieselaffäre belasten den deutschen Autokonzern Daimler. Das Unternehmen kappte gestern Abend vor allem wegen der voraussichtlich steigenden Zölle in China auf US-Importautos seine Prognose für das laufende Jahr. Das Unternehmen aus Stuttgart produziert in den USA Fahrzeuge auch für den Weltmarkt.

Bisher hatte Daimler-Chef Dieter Zetsche für 2018 einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) leicht über dem Vorjahreswert von 14,7 Milliarden Euro angepeilt. Nun gehe man im Konzern davon aus, dass sie in diesem Jahr leicht darunter liegen werden.

Experten befürchten Auswirkungen auf weitere Konzerne

Die Daimler-Aktie rutschte daraufhin in der Früh ab und in ihrem Sog auch die Papiere anderer Unternehmen. Analysten befürchten nun, dass auch Daimlers Konkurrenz Ergebniseinbußen drohen könnten.

Die höheren Zölle, die China künftig auf in den Vereinigten Staaten produzierte Wagen verlange, könnten nicht vollständig an Kunden weitergegeben werden, argumentierte der Konzern. Daimler stellt in den USA in großem Stil Fahrzeuge auch für den Weltmarkt her, rund zwei Drittel gehen nach Angaben eines Sprechers in den Export. Im vergangenen Jahr liefen in den US-Werken knapp 290.000 Fahrzeuge bei Daimler vom Band.