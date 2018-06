Freisprüche in Schmiergeldaffäre bei OeNB-Tochter

Im Verfahren um die Bestechung ausländischer Notenbanken durch die Nationalbank-Tochtergesellschaft OeBS wurde diese Woche das letzte Kapitel geschlossen. Zwei angeklagte Anwälte wurden am Straflandesgericht Wien freigesprochen, berichtete der „Kurier“ (Donnerstag-Ausgabe). Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Das Verfahren gegen die beiden Anwälte war im Februar dieses Jahres bei der Teilprozesswiederholung wie berichtet ausgeschieden worden, um noch eine Zeugin zu hören. Im Februar gab es für die geständigen Angeklagten niedrigere bedingte Freiheitsstrafen zwischen 18 und 21 Monaten.

Die Teilwiederholung war notwendig, da der Oberste Gerichtshof (OGH) zwar zwei Freisprüche aus dem ersten Verfahren bestätigt, aber sieben Verurteilungen zum Teil aufgehoben hatte.

Die beiden Anwälte, die nun freigesprochen wurden, hten Millionenbeträge unter anderem über eine panamaische Briefkastenfirma an staatliche Empfänger in Aserbaidschan transferiert und dafür stattliche Provisionen kassiert. Damit soll die Nationalbanktochter OeBS unter anderem Banknotendruckaufträge an Land gezogen haben.