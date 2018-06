EU mit Zusammenarbeit zufrieden

Niger gilt als wichtiges Transitland für Migration innerhalb Afrikas aber auch Richtung Europa. Die EU setzt auf die Zusammenarbeit mit dem Land, auch um die Menschen überhaupt von Europa fernzuhalten. Unter Druck der EU wurde der Transport von Migranten und Migrantinnen in Niger kriminalisiert und mit hohen Strafen belegt. Beobachter warnen aber vor unrealistischen Vorstellungen europäischer Politiker und Politikerinnen, was möglich ist. Und in Niger wächst der Unmut, das „Labor für Europas Migrationsstrategien“ zu sein.

